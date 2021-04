Napoli-Inter, tridente atipico per Gattuso! Zielinski fa ben sperare – Sky

Napoli-Inter è la sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). Secondo quanto rivelato da Massimo Ugolini su “Sky Sport 24”, Zielinski va verso la presenza dal 1′ mentre Mertens si accomoda in panchina

SCELTE – Napoli-Inter sarà la partita di un tridente azzurro atipico, secondo Massimo Ugolini: «Matteo Politano, Lorenzo Insigne e Victor Osimhen dal 1′ hanno giocato insieme solo tre volte e sono state sempre vittorie. È un tridente atipico. Per scelta dovrebbe partire dalla panchina Dries Mertens mentre Hirving Lozano è out per squalifica. Piotr Zielinski sembra essersi ripreso e Gennaro Gattuso dovrebbe confermare il centrocampo con Diego Demme, Fabian Ruiz e soprattutto Zielinski libero di muoversi tra le linee».