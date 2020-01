Napoli-Inter, Gattuso dirige l’allenamento: tre a parte. Nuova assenza?

Verso Napoli-Inter anche oggi Gennaro Gattuso ha riunito la sua squadra in allenamento. Tre giocatori lavorano a parte, mentre si teme un nuovo stop per un centrocampista, colpito da uno stato febbrile.

NUOVA ASSENZA? – Napoli-Inter si avvicina, anche oggi la squadra allenata da Gennaro Gattuso si è riunita per preparare il match di lunedì sera. Nuova assenza per gli azzurri? Di seguito il report pubblicato dal sito del club partenopeo: “La squadra ha sostenuto la sessione di allenamento distribuita sui campi 2 e 3. Inizio dedicato a circuiti di attivazione e torelli. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente posizionamenti di gioco ed esercitazioni tecnico tattiche. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Ghoulam e Mertens. Lavoro personalizzato in campo e terapie per Koulibaly. Fabián Ruiz non ha preso parte alla seduta per uno stato febbrile”.

Fonte: sscnapoli.it