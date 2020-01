Inter, Acuna prima e Darmian dopo. Il Chelsea dice no a Conte – SM

Marcos Acuña è il primo nome per quanto riguarda la fascia sinistra, viste le difficoltà per l’acquisto di Marcos Alonso ed Emerson dal Chelsea. Darmian affare che si farà. Di seguito la notizia riportata da “Sportmediaset”.

FASCIA SINISTRA – Marcos Acuña è l’ipotesi low-cost per quanto riguarda la fascia sinistra e il mercato di gennaio, considerate le richieste esagerate del Chelsea per Marcos Alonso ed Emerson, due obiettivi dell’Inter, il club inglese ha ancora un po’ il dente avvelenato nei confronti di Antonio Conte. Sempre per la fascia sinistra la sicurezza è Matteo Darmian, ritornato in Italia grazie all’operazione in sinergia tra Parma e Inter, che lo acquisterà al termine di questa stagione.