Napoli-Inter 0-0 al 45′, equilibrio. Dimarco sfiora l’eurogol!

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Napoli-Inter, sfida valevole per la finale di Supercoppa Italiana (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Grande equilibrio in questo primo tempo di Napoli-Inter, con nessuna delle due squadre in campo in grado di creare grosse occasioni da gol. Ad andarci più vicino di tutti è Federico Dimarco, che al 15′ spara una botta al volo da fuori area dopo uno spiovente, con la sfera che – grazie anche a una deviazione avversaria – sfiora letteralmente di pochi centimetri il palo. Il Napoli prova ad attaccare, con la difesa nerazzurra che regge bene, specialmente con le ottime chiusure di Stefan de Vrij e Pavard su Kvaratskhelia. Al minuto 38 l’Inter si rende ancora pericolosa davanti, quando Thuram scappa a sinistra e mette in mezzo per il solito Lautaro Martinez: 0-1, ma il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco in partenza del francese. Squadre che si allungano nel finale, con Thuram che va a un soffio dalla rete quando salta Gollini autore di un’uscita spericolata, ma la difesa lo chiude prima che possa ribadire in rete. 0-0, quindi, il punteggio al fischio del direttore di gara, con l’equilibrio da rompere nella ripresa.

