Napoli-Inter, duello azzurro a centrocampo: chi al fianco di Fabian Ruiz?

Napoli-Inter -1. Domani alle 18 è in programma lo scontro diretto tra gli azzurri e la squadra di Simone Inzaghi, capolista. Spalletti valuta il partner da affiancare a Fabian Ruiz

AVVERSARI − Rimangono ancora dei dubbi di formazione sia per Simone Inzaghi (vedi articolo) che per Luciano Spalletti in vista di Napoli-Inter. Il tecnico di Certaldo ritrova un titolare in difesa (clicca qui) ma non ha ancora sciolto le riserve sul centrocampo. Come riporta Sport Mediaset, Fabian Ruiz ci sarà al 100%, bagarre invece per chi sarà il suo partner: André Zambo Anguissa o Stanislav Lobotka. Il primo è reduce dalla Coppa d’Africa giocata col suo Camerun (terminata con la finalina terzo/quarto posto) con il secondo che ne ha preso le veci in queste ultime partite.