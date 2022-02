Inter, una poltrona per due in vista di Napoli: Lautaro Martinez o Sanchez?

L’Inter si sta avvicinando alla trasferta di Napoli, gara importante in chiave Scudetto. Inzaghi è alle prese con un dilemma offensivo: Lautaro Martinez o Sanchez dal 1′

DUELLO − Archiviata la vittoria contro la Roma e la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia (clicca QUI per le date definitive), l’Inter si riversa a capo fitto verso la gara scudetto contro il Napoli. Napoli-Inter, infatti, dirà moltissimo sul prosieguo in campionato di entrambe le squadre. Simone Inzaghi pensa alla formazione da schierare dal primo minuto e il vero dubbio in avanti rimane quello tra Lautaro Martinez o Alexis Sanchez. Uno dei due affiancherà Edin Dzeko. Una poltrona per due dunque con il Toro leggermente avanti negli exit poll.