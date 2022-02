Sanchez, le prestazioni all’Inter potrebbero cambiare il suo futuro

Sanchez fino a qualche mese fa si parlava addirittura di possibile addio a gennaio. Con le sue prestazioni il cileno potrebbe cambiare il suo futuro e decidere di restare all’Inter (alle giuste condizioni).

PRESENTE E FUTURO – Sanchez fino a poche settimane fa, in nerazzurro, aveva fatto vedere il suo potenziale solo a sprazzi, ma adesso è molto più continuo e decisivo, nei gol e negli assist. Tanto che non si parla più di addio scontato a giugno, a dispetto di un ingaggio pesantissimo da 7 milioni netti a stagione fino al 2023. Al termine di questa stagione, Sanchez potrebbe decidere di andarsene altrove, alla ricerca di un ultimo club remunerativo capace di offrirgli un contratto pluriennale, oppure decidere di restare, ma alle condizioni dell’Inter per i motivi sopra citati. C’è ancora tempo, però, per parlare di futuro. In attesa dei recuperi di Joaquin Correa e Felipe Caicedo, in avanti le gerarchie per Simone Inzaghi sono ufficialmente cambiate, con il cileno primo sostituto di Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, anche se contro il Napoli potrebbe insidiare seriamente uno dei due.