Trevisani: «Gerarchie Inter cambiate? Sanchez lo ha dimostrato martedì»

Riccardo Trevisani, ospite negli studi di Sport Mediaset, ritiene che le gerarchie offensive in casa Inter siano cambiate. Sanchez metto in pericolo il posto di Lautaro Martinez

PROTAGONISTI − Trevisani su Sanchez e Leao: «Nel Derby di Coppa Italia, due protagonisti: Alexis Sanchez. Il cileno martedì ha dato una dimostrazione di come le gerarchie nell’Inter stanno un po’ cambiando. Lautaro Martinez non è un caso ma non è proprio sicuro di essere titolare come un tempo. Dall’altro lato, c’è lo strapotere di Rafael Leao che contro la Lazio ha fatto una grandissima partita mettendo a referto un assist e un gol».