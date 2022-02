Dumfries ora è un’arma in più per Inzaghi: titolare in Napoli-Inter – CdS

Dumfries ha finalmente mostrato il suo valore ed è adesso un titolare fisso sulla fascia destra dell’Inter. Contro il Napoli potrebbe essere un’arma in più per Inzaghi.

TITOLARE – Dumfries, a differenza di altri giocatori all’interno della rosa, ha dovuto aspettare il suo turno per adattarsi al meglio e comprendere il calcio italiano. Ha giustamente sbagliato, come tutti del resto, ma non si è mai perso. Quando Darmian si è fatto male, l’olandese ha mostrato tutto il suo valore ribaltando di fatto le sue prestazioni. Ora non è più l’anello debole del reparto difensivo, ma al contrario è capace di spingere in avanti trovando gol e assist, ma anche capace di annullare le offensive avversarie. Contro il Napoli all’andata, Dumfries è rimasto in panchina per tutta la partita, mentre sabato sarà quasi certamente impiegato da titolare sulla fascia destra sarà sicuramente un’arma in più per Simone Inzaghi per poter far male gli azzurri.