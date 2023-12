Napoli, lo stato di forma in vista dell’Inter: KO pesante e cambio

Manca sempre meno alla quattordicesima giornata di Serie A, con l’Inter che stasera affronterà il Napoli allo Stadio Maradona. Andiamo ad analizzare come la squadra del neo-tecnico Walter Mazzarri arriva alla sfida, con un KO pesante alle spalle.

STATO DI FORMA – Inter e Napoli si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri arrivano da un periodo non propriamente felicissimo in stagione, che ha portato anche all’esonero dell’ex tecnico Rudi Garcia in favore dell’arrivo di Walter Mazzarri. Proprio sotto il nuovo tecnico i partenopei hanno trovato un risultato importantissimo a Bergamo, 1-2 contro l’Atalanta, ma anche la sconfitta in Champions League per 4-2 contro il Real Madrid. Prima, invece, con Rudi Garcia i partenopei hanno registrato un pesante KO casalingo per 0-1 contro l’Empoli, arrivato dopo un pareggio contro l’Union Berlino (1-1) e una vittoria contro la Salernitana per 0-2.