Padovan: «Penso che il Napoli possa fare lo scherzetto all’Inter!»

Padovan si sbilancia su Napoli-Inter, big match della quattordicesima giornata di Serie A. Il giornalista dà ottime chance agli azzurri.

SCHERZETTO − Giancarlo Padovan, su Sky Sport 24, ha presentato il match del Maradona: «Se vince va a meno cinque, se vince l’Inter è lotta a due e tutti gli altri si devono rassegnare, se finisce in pareggio resta tutto come prima, ma l’Inter non gradirà di stare in vetta in compagnia con la Juventus. Penso che stasera il Napoli possa fare lo scherzetto sia perché torna Osimhen, sia perché sarà la prima di Mazzari al Maradona, sia perché gioca meglio. A Napoli non ti basta portare via il punto, se vuoi ritornare capolista. Anche se col punto l’Inter sarà sempre in testa con la Juventus. Sul lungo periodo potrebbe andar bene anche il pareggio, anche se dopo due pareggi consecutivi credo voglia vincere stasera».