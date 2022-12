Napoli, dopo il Crystal Palace terminato il ritiro in Turchia: il programma degli allenamenti

Il Napoli con l’amichevole vinta 3-1 contro il Crystal Palace (vedi QUI) chiude la sua esperienza in Turchia durante il ritiro scelto personalmente da Luciano Spalletti. Adesso la squadra tornerà a Napoli per la ripresa degli allenamenti prevista non per domani.

IL PROGRAMMA – “Dopo il Winter Football Series ad Antalya, il Napoli riprenderà gli allenamenti mercoledì pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri in questo periodo di preparazione affronteranno due amichevoli allo Stadio Maradona: il 17 dicembre contro il Villarreal alle ore 20.30 e il 21 dicembre contro il Lille alle ore 20. Il campionato riprenderà il 4 gennaio con Inter-Napoli in programma a San Siro per la 16esima giornata di Serie A (ore 20.45)”.

Fonte: sscnapoli.it