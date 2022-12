Lukaku in gruppo con l’Inter! Allenamento concluso: solo due giocatori a parte – Sky

Arrivano notizie sempre più confortanti sul fronte Romelu Lukaku che oggi ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo ad Appiano Gentile (vedi articolo). Allenamento concluso da qualche minuto, ecco le ultime notizie secondo quanto riportato da Sky Sport.

GRANDE NOTIZIA – Si è appena concluso da qualche minuto l’allenamento dell’Inter ad Appiano Gentile, il primo dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi. La novità più importante riguarda l’impiego di Romelu Lukaku che si è allenato con il resto del gruppo confermando il suo recupero fisico. Solo due giocatori hanno lavorato a parte e sono gli infortunati Danilo D’Ambrosio e Joaquin Correa, che presto torneranno a disposizione di mister Simone Inzaghi. Lukaku continuerà a lavorare sul piano atletico per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato con la sfida da non sbagliare contro il Napoli il 4 gennaio. La squadra tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile domani e dopodomani doppio allenamento in vista dell’amichevole di sabato 17 dicembre ore 18 contro il Real Betis (QUI il programma completo di tutte le amichevoli).