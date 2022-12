Visnadi: «Inter, su Thuram concorrenza internazionale! Via a zero»

Gianni Visnadi intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, nel corso della trasmissione “Microfono Aperto” ha parlato di Marcus Thuram, obiettivo di mercato dell’Inter su cui lavora anche la Juventus

INTERESSE – Queste le parole di Gianni Visnadi: «Interesse dell’Inter per Thuram, non nasce oggi. C’è concorrenza internazionale. C’è stato un momento in cui si pensava potesse essere un affare per gennaio. Io credo invece che andrà in scadenza e si piazzerà a fine stagione all’Inter o altrove. Anche la Juventus ha fatto un sondaggio con il procuratore del calciatore».