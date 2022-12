Raspadori avvisa l’Inter! Doppietta al Crystal Palace e vittoria del Napoli

Il Napoli ha vinto in amichevole contro il Crystal Palace. Protagonista nell’1-3 in rimonta Giacomo Raspadori con una doppietta: l’attaccante azzurro “avvisa” l’Inter

RIMONTA − Il Napoli fa il bis in amichevole e, dopo il successo sui turchi dell’Antalyaspor, batte in rimonta il Crystal Palace di Patrick Vieira. Gli uomini di Spalletti ribaltano l’iniziale vantaggio della squadra inglese, firmato al 33′ con la rete di Osimhen al 36′ e la doppietta di Raspadori, che nella ripresa con i gol al 62′ ed 85′ fissa il risultato sull’1-3 finale. Ottima prova per l’attaccante azzurro che “avvisa” l’Inter, prossima avversaria in Serie A nella sfida in programma il 4 gennaio.