Acerbi, un futuro ancora da scrivere: riscatto o soluzioni alternative?

Francesco Acerbi è uno dei nomi più discussi in vista del prossimo mercato estivo. L’Inter dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto dalla Lazio o puntare su soluzioni alternative

FUTURO INCERTO – Quello di Francesco Acerbi, che a fine giugno potrebbe restare a Milano ma potrebbe anche tornare alla Lazio. Questo uno dei dubbi della dirigenza nerazzurro in vista del prossimo mercato estivo. Il centrale italiano è una delle sorprese di questo inizio stagione nerazzurro. Il suo impatto ricorda un po’ quello avuto da Darmian al suo arrivo all’Inter. Inizialmente tutti i tifosi erano scettici, ma l’esterno ex Manchester United riuscire a farli credere. Acerbi sta compiendo lo stesso percorso, e in silenzio si sta ritagliando uno spazio importante con la casacca nerazzurra. A giugno Ausilio e Marotta dovranno decidere se riscattarlo o meno. Con la possibilità di perdere De Vrij a zero – e in questo momento anche Skriniar è in scadenza – sarà importante fare la scelta giusta. Il reparto difensivo nerazzurro potrebbe andare incontro a una rivoluzione quest’estate, e bisognerà capire i piani della dirigenza. Le alternative potrebbero essere acquisti a 0, oppure il ritorno alla base di Pirola, che attualmente è in prestito alla Salernitana. Meno probabile appare una possibile promozione dei difensori della Primavera in prima squadra. Tanti dubbi che andranno sciolti in fretta.