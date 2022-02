Napoli avverte l’effetto-Venezia: tutto esaurito al Diego Armando Maradona

Napoli-Inter, tutto esaurito allo stadio Diego Armando Maradona. I tifosi azzurri hanno avvertito l’effetto-Venezia (e la sconfitta dell’Inter nel derby).

TUTTO ESAURITO – Napoli-Inter, tutto esaurito al Diego Armando Maradona, anche se in realtà con la capienza al 50%. Il Napoli ha avvertito l’effetto-Venezia, considerando anche la sconfitta dell’Inter nel derby. Un appuntamento importante (decisivo secondo molti), che non capitava da anni. Venticinquemila i biglietti venduti, millecinquecento delle quali saranno riservati ai tifosi dell’Inter, che avranno ovviamente un settore tutto per loro.