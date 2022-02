Inter Femminile, altre tre nerazzurre convocate dalle rispettive nazionali dopo Francesca Durante e Flaminia Simonetti, convocate da mister Milena Bertolini per gli impegni della Nazionale italiana.

CONVOCATE – Inter Femminile, altre tre nerazzurre convocate dalle rispettive nazionali: “Ajara Njoya sarà impegnata con il Camerun nella doppia sfida contro il Gambia, valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. La nerazzurra sarà impegnata in Nazionale dal 14 al 23 febbraio. Henrietta Csiszàr ha ricevuto la convocazione dalla Nazionale ungherese per prendere parte al torneo “Pinatar Cup” a La Manga (Spagna). La centrocampista sarà in Nazionale dal 14 al 23 febbraio. Il commissario tecnico della Norvegia ha convocato Anja Sønstevold per gli impegni della Nazionale all’Algarve Cup. Il difensore nerazzurro sarà impegnata con la Norvegia dal 14 al 23 febbraio”.

Fonte: Inter.it