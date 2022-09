Nagelsmann schiera un Bayern Monaco ‘atipico’: probabile formazione

Nagelsmann pronto a sfidare l’Inter a San Siro con un modulo atipico, dove Muller e Coman daranno supporto alla coppia d’attacco Gnabry-Mané. Di seguito la probabile formazione del Bayern Monaco.

PROBABILE FORMAZIONE – È un Bayern Monaco schiacciasassi anche senza Robert Lewandowski. Dunque senza una punta di riferimento, e proprio questo rappresenta un problema per gli avversari che di fatto non hanno punti di riferimento. Una squadra atipica, capace di cambiare facilmente faccia da 4-2-3-1 a 4-2-2-2. Dopo un avvio da urlo, hanno rallentato pareggiando le ultime due sfide di Bundesliga, ma questo non deve di certo “illudere” l’Inter che è chiamata a reagire dopo le due sconfitte in campionato.

Di seguito la probabile formazione del Bayern Monaco(4-2-3-1) o (4-2-2-2): Neuer; Pavard, De Ligt, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Muller, Sané; Mané.