L. Hernandez: «Mio fratello mi ha parlato dell’Inter! Vogliamo vincerle tutte»

Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco e fratello di Theo del Milan, intervistato attraverso i canali ufficiali del club tedesco ha parlato della sfida di oggi con l’Inter in Champions League.

DOPO IL FRATELLO – Lucas Hernandez non vede l’ora di affrontare l’Inter in Europa, soprattutto dopo aver parlato con il fratello: «Non vediamo l’ora di giocare la partita. Non vediamo l’ora dell’inizio della Champions League e siamo pronti per la partita e il percorso europeo. Ho parlato con mio fratello (Theo, ndr) e mi ha detto che l’Inter è un’ottima squadra con molta intensità e mi ha augurato il meglio per mercoledì. È un girone difficile quest’anno, ma siamo il Bayern Monaco e vogliamo vincere ogni partita. L’umore è molto buono, ci siamo allenati con tanta energia siamo pronti per la partita».

Fonte: fcbayern.com