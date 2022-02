Moviola Inter-Sassuolo: VAR fiscale quando gli pare ma non causa il KO

Inter-Sassuolo ha avuto Francesco Fourneau come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-SASSUOLO, PRIMO TEMPO – Francesco Fourneau voto 5. Debutto complicato nel quale il VAR lo aiuta solo a fine partita. All’8′ Domenico Berardi recupera palla in maniera molto dubbia su Hakan Calhanoglu, l’arbitro lascia proseguire e il Sassuolo segna. C’è pure un check sulla posizione di Giacomo Raspadori, che però è assolutamente regolare. L’intervento è sia sulla gamba del centrocampista dell’Inter sia sul pallone: tante volte si è visto fallo ed è un metro di giudizio che stride come sull’1-1 nel derby. Al 25′ Lautaro Martinez in fuorigioco si divora il pareggio, mentre è in gioco Gianluca Scamacca quando raddoppia. Al momento dell’assist di Hamed Junior Traoré lo tengono in gioco Stefan de Vrij e Federico Dimarco.

MOVIOLA INTER-SASSUOLO, SECONDO TEMPO – Al 49′ Giacomo Raspadori duro su Nicolò Barella: primo cartellino dell’incontro. In gioco Edin Dzeko al 58′ quando Andrea Consigli gli respinge il tiro, poi Mert Muldur entra duro e prende il giallo. Sulla punizione lo stesso turco tocca di petto, non c’è il rigore chiesto dall’Inter. Fuorigioco dubbio invece al 69′, quando Dzeko si divora l’ennesimo gol della ripresa. Tenta un’insensata rovesciata Danilo D’Ambrosio nel finale, prende un avversario e giallo inevitabile. Al 90′ si lamenta Lautaro Martinez pretendendo un rigore, ma il contrasto con Ruan Tressoldi è regolare. E il Toro farebbe bene a piantarla di finire a terra troppo facilmente. L’Inter sembra segnare al 94′ con Stefan de Vrij, glielo nega il VAR. Qui la tecnologia interviene per il tocco con la parte alta del braccio di Federico Dimarco, che avvia l’azione (c’è). In stagione però si sono visti mancati check simili…