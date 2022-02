Inter-Sassuolo 0-2, nerazzurri irriconoscibili: vetta a -2 (con asterisco)

Termina Inter-Sassuolo, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro, in una partita a dir poco maledetta terminata 0-2 dopo le reti di Raspadori e Scamacca nel primo tempo.

PORTA MALEDETTA – Dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-2 (vedi report), riprende Inter-Sassuolo. Con un doppio cambio di formazione in casa nerazzurra, che vede gli ingressi di Edin Dzeko e Denzel Dumfries al posto di Roberto Gagliardini e Matteo Darmian. L’Inter prova a forzare per cercare di riaprire la partita e ci va vicina, specialmente al 64′ quando Andrea Consigli si supera ancora una volta togliendo dalla porta un colpo di testa di Dzeko. Una partita maledetta per la squadra di casa, con la palla che non vuole saperne di entrare. Nemmeno al 73′, quando Ivan Perisic conquista il fondo a sinistra e mette in mezzo, ma Lautaro Martinez sbaglia a porta vuota da distanza ravvicinata.

Inter-Sassuolo, altra delusione in casa nerazzurra: vetta a -2 (con partita da recuperare)

SCONFITTA PESANTE – Nei dieci minuti finali saltano totalmente tutti gli schemi, con il Sassuolo che in contropiede va a più riprese vicina al gol dello 0-3. Anche l’Inter crea le sue occasioni per cercare di far partire la rimonta, ma senza successo. Quella più clamorosa capita sui piedi di Alexis Sanchez all’85’, conclusione con il destro dritta nell’angolino che viene però murata da Tressoldi a portiere battuto. Nel recupero Stefan de Vrij sfrutta un cross di Arturo Vidal e di testa insacca il gol dell’1-2, annullato però dopo un check al VAR. La vetta resta così a -2, con però una partita (contro il Bologna) da recuperare.

INTER 0 – 2 SASSUOLO

MARCATORI: Raspadori (S) al 10′, Scamacca (S) al 27′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 36 Darmian, 5 Gagliardini, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 38 Sangalli, 42 Casadei, 47 Franco Carboni, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 5 Ayhan, 77 Kyriakopoulos; 16 Frattesi, 8 Maxime Lopez; 25 D. Berardi (C), 18 Raspadori, 23 H. Traoré; 91 Scamaccca.

A disposizione: 24 Satalino, 56 Pegolo; 4 Magnanelli, 6 Rogerio, 7 Oddei, 11 Ciervo, 13 Peluso, 15 Ceide, 20 Harroui, 44 Ruan Tressoldi, , 92 Defrel, 97 Matheus Henrique.

Allenatore: Alessio Dionisi