Marcolin: «Inter, ecco cosa non ha fatto Barella! Mettere a posto una cosa»

L’Inter ha perso in casa con il Sassuolo mandando all’aria la possibilità di scavalcare il Milan in classifica. Marcolin, opinionista di DAZN, ha analizzato la sconfitta dei nerazzurri ponendo l’accento su tre punti in particolare. Di seguito le sue dichiarazioni

TRE PUNTI – L’Inter ha perso a San Siro con un Sassuolo molto più brillante e in forma. Dario Marcolin analizza la sconfitta dei nerazzurri in tre punti: «L’Inter si è fatta sorprendere dalla freschezza del Sassuolo e si è svegliata troppo tardi. L’altro punto è l’esperimento di Barella per un tempo alla vice Brozovic, questa è l’importanza del croato: la posizione che tiene e i tempi di gioco. Forse Barella non è stato ordinato, oggi è mancato Brozovic in quel senso. Tanto è vero che poi cambia modulo per assecondare le qualità di Barella. Terzo punto è la precisione sotto porta: l’Inter, se prendiamo le partite di dieci giornate fa, ha sempre creato ma segnava di più. Oggi manca lucidità e freschezza. Ci è arrivata in porta, però è stata la determinazione e la tecnica che sono mancate».

STANCHEZZA – Secondo Marcolin, la squadra di Inzaghi ha anche pagato qualcosa in termini di stanchezza post Champions League: «Non è una questione di sottovalutare l’avversario a credo che nell’approccio ha pagato qualcosa anche per la stanchezza post Liverpool. Il Sassuolo ha accentuato quelli che potevano essere i difetti di questo momento storico, è un momento in cui devi recuperare le forze e ritrovare l’aspetto tattico. La fase offensiva c’è ma va messa a posto. La possibilità di scavalcare il Milan? Quella era una grande motivazione, oggi non avrei pensato a questo tipo di partita ma non avevamo fatto i conti con la freschezza del Sassuolo».