Top e Flop di Inter-Sassuolo: nessuno si salva, dalla panchina al campo

Inter-Sassuolo si è chiusa sul risultato di 0-2 per i neroverdi che sbancano nuovamente San Siro dopo aver battuto il Milan. La squadra di Inzaghi ha un approccio completamente inappropriato e soffre in pratica dal primo minuto, migliora nel secondo tempo ma il gol non arriva. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: NESSUNO

NON SI SALVA NESSUNO – Inter-Sassuolo è stata una di quelle partite nate male che non poteva che finire con una sconfitta, peraltro meritata. Dopo l’inaspettato pareggio del Milan a Salerno, una squadra che punta allo scudetto e alla seconda stella doveva scendere in campo con altro piglio e con altra mentalità, come ha giustamente sottolineato Simone Inzaghi nel post partita (vedi articolo). Al di là di assenze, fisiologica stanchezza post Liverpool e avversario di tutto rispetto, questa è una sconfitta da analizzare e dimenticare il più rapidamente possibile se non si vogliono avere ulteriori ripercussioni.

I FLOP DELL’INTER: TUTTI

TUTTI PEGGIORI – Solitamente ci sono i migliori e i peggiori in campo, ma nel caso di Inter-Sassuolo si potrebbe al massimo parlare di meno peggio (Milan Skriniar, per esempio). Nessuno comunque sfiora la sufficienza, nemmeno Inzaghi che ha deciso di sperimentare troppo in una partita che invece richiedeva massima attenzione. L’Inter non riesce ad emergere mai e diventa ancora più complicato con un portiere che non fa il suo mestiere e attaccanti che non segnano. Il momento non è dei migliori, la squadra nerazzurra deve stringere i denti e provare a dare una svolta già da venerdì in casa del Genoa.

