Moviola Inter-Milan: Sozza bravo a non cascare nei ripetuti tuffi

Inter-Milan ha avuto Sozza come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quarta giornata di Serie A 2023-2024 e finito 5-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Seregno, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-MILAN, PRIMO TEMPO – Simone Sozza voto 6. Primo derby con un arbitro “di Milano”, dopo Paolo Casarin oltre quarantacinque anni fa (ma lui è nato a Venezia). Protesta molto, come da sua tradizione, il Milan per il primo dei cinque gol che incassa. Sulla corsa di Marcus Thuram c’è un contrasto fra Denzel Dumfries e Theo Hernandez: entrambi corrono e si contrastano a vicenda, dare fallo in attacco sarebbe stato esagerato (così come fischiare il contrario se il Milan avesse recuperato palla). Poi è grottesco il tentativo di Malick Thiaw di fingere di aver subito fallo, quando si getta a terra da solo. Al 14′ ancora Theo Hernandez si tuffa in area su un cross da destra a palla lontana, non c’è niente. Primo giallo a Thiaw al 24′, che stende lo scatenato Thuram e protesta pure.

MOVIOLA INTER-MILAN, SECONDO TEMPO – Un’ammonizione anche per Theo Hernandez, al 61′ per aver fermato Henrikh Mkhitaryan. Qualche fallo evitabile, ma nulla di particolare così come un paio di sbavature nel primo tempo (vedi un corner erroneamente concesso all’Inter). Hakan Calhanoglu prende il cartellino (fallo su Tijjani Reijnders sulla linea laterale) forse più per la somma di interventi irregolari durante la partita che per altro. Nettissimo il rigore per l’Inter, col disastroso Theo Hernandez che “spazza” Lautaro Martinez anziché il pallone. Incredibile come il francese poi cerchi di “vendersi” il fallo a suo favore urlando e cadendo a terra. Buono il recupero di Mkhitaryan e Carlos Augusto su Samuel Chukwueze (pure lui si lamenta sul nulla) che avvia il 5-1.