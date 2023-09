FOTO – Acerbi esulta dopo Inter-Milan: «Doppio ritorno!»

Rientrato in campo da titolare dopo l’infortunio che gli ha impedito di prendere parte alle prime tre gare della stagione, Francesco Acerbi sottolinea la sua gioia per la vittoria in Inter-Milan.

RITORNO – Francesco Acerbi è stato un grande protagonista della prestazione difensiva in Inter-Milan, grazie alla sua concentrazione e alla capacità di neutralizzare Olivier Giroud. Il difensore, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, ha espresso la gioia per la prestazione e la vittoria. Ma non solo: “Tornato in campo, alla vittoria, nel derby“.

Questo il post del giocatore nerazzurro.