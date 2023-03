Moviola Inter-Juventus: scandalo! Immagini chiare su mano Rabiot

Inter-Juventus ha avuto Chiffi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-JUVENTUS, PRIMO TEMPO – Daniele Chiffi voto 2. La responsabilità va ovviamente condivisa col VAR Paolo Silvio Mazzoleni, e come ha detto Simone Inzaghi è inaccettabile che succedano cose del genere. Si comincia con gli errori a favore della Juventus al 14′, quando Manuel Locatelli entra male in scivolata su Lautaro Martinez: neanche fallo. Manca il giallo a Gleison Bremer poco dopo, che colpisce Federico Dimarco sulla linea laterale (qui dà punizione). Al 23′ il grande scandalo: Adrien Rabiot controlla il pallone con la mano, rimpallo su Dusan Vlahovic (spalla) e gol di Filip Kostic. Chiaramente irregolare, e chi osa dire che le immagini non sono chiare manca di rispetto: la palla cambia – visibilmente – traiettoria. Dopo quattro minuti il VAR Mazzoleni non richiama l’arbitro al monitor: assurdo, Inter scippata. È la seconda domenica consecutiva che Rabiot gioca a pallamano, dopo la Sampdoria. Paga Nicolò Barella alla mezz’ora, nervosissimo si fa ammonire in maniera stupida e nella ripresa sarà sostituito. A inizio recupero (allungato a 6’20’ da 5′) manca un giallo a Vlahovic per gomitata a Denzel Dumfries.

MOVIOLA INTER-JUVENTUS, SECONDO TEMPO – Colpito al volto André Onana, ma lo prende involontariamente Romelu Lukaku. Chiede timidamente rigore Edin Dzeko all’86’, ma non c’è nulla nel rimpallo con Federico Gatti. Anche nella ripresa cinque minuti di recupero allungati a sette per tante perdite di tempo, con Danilo D’Ambrosio e Leandro Paredes espulsi a fine partita per reciproche scorrettezze. Chiffi poco prima aveva ammonito solo D’Ambrosio, con Paredes già con un giallo: gli avesse mostrato il secondo, doveroso, avrebbe evitato problemi.