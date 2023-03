Gatti: «Vittoria di sofferenza, bellissima. Devo essere pronto»

La Juventus vince lo scontro diretto contro l’Inter, Federico Gatti dice la sua su Dazn sulla partita giocata a Milano.

FELICE – Federico Gatti commenta la vittoria della Juventus sull’Inter: «Devo ringraziare i miei compagni, mi alleno con campioni e mi trattano come uno di loro nonostante sono l’ultimo arrivato. Sono contento, mi faccio volere bene e questo ti aiuta un campo. Oggi vittoria bellissima, di sofferenza e di gruppo. Chiaramente il salto di quest’anno è enorme dalla B alla Juventus. Ci vuole voglia di migliorarsi, è un percorso e sono all’inizio. Devo essere pronto sempre e do tutto me stesso. Bello giocare con tre brasiliani, sono campioni a livello di collettivo e c’è solo da imparare. Mi trovo bene a destra, quella poi è una scelta del mister e va bene così».