Allegri: «Importante vincere. Non rispondo a Inzaghi, VAR oggettivo!»

Massimiliano Allegri intervistato da Mediaset dopo la partita ha commentato la vittoria della Juventus contro l’Inter, tornando sull’episodio VAR sul tocco di braccio di Rabiot.

IL COMMENTO – Massimiliano Allegri ha commentato così la sfida: «Era importante vincere perché non avevamo ancora vinto uno scontro diretto fuori casa. Non mi va di rispondere a Simone che sta facendo un ottimo lavoro. Il VAR deve essere una roba oggettiva, come ho sempre detto, e ci sono miliardi di casi che invece diventano soggettivi. Lo scorso anno in una partita decisiva c’era una telecamera spenta e una accesa. Vi devo parlare sennò della mano di Vlahovic? Pensiamo alla grande partita dei ragazzi La squadra ha fatto 56 punti, tranne il Napoli che è fuori giri ne abbiamo 6 più dell’Inter, 8 del Milan e 9 della Roma».