Mourinho, doppio articolo violato! Ma a Roma-Inter ci sarà − CdS

Il caso José Mourinho ne avrà per le lunghe, dunque, a Roma-Inter sarà regolarmente in panchina. I tempi della Giustizia Sportiva rimangono come sempre incerti

IL CASO − Il duro sfogo di Mourinho nel post di Monza-Roma avrà sicuramente delle conseguenze. L’intera classe arbitrale, compreso il presidente dell’AIAC (associazione italiana allenatori), Renzo Ulivieri, hanno preso le distanze dal comportamento dello Special One, il quale aveva apostrofato l’arbitro Davide Chiffi come “Il peggiore della sua carriera”. Ma Roma-Inter non è a rischio. Il motivo? I tempi della Giustizia Sportiva. Il procuratore Giuseppe Chinè ritiene che Mourinho abbia violato due articoli della Giustizia sportiva: 4.1 («lealtà, probità e correttezza») e 23.1 («divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del Coni, della Figc, della Uefa o della Fifa»). La Roma, al termine delle indagini, avrà 10 giorni di tempo per notificare la sua difesa. In attesa di capire le mosse del club, il procuratore federale avrebbe già fissato un’eventuale audizione dello Special One per il giorno 12 maggio. Per Mourinho, in caso di deferimento, due strade: patteggiare pagando una multa salata oppure accettare il deferimento e difendersi in tribunale federale.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Marota