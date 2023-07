Monza, al via la stagione: primi test in vista della prima con l’Inter

Mentre le società continuano in questo momento a essere concentrate sul calciomercato, è il momento di iniziare a preparare la prossima stagione. Come nel caso del Monza, che oggi ha aperto ufficialmente la sua preparazione in vista della prima partita contro l’Inter.

INIZIO – Si è aperto oggi ufficialmente il precampionato del Monza, che sabato 19 agosto affronterà l’Inter a San Siro in occasione della prima giornata di Serie A. I biancorossi si sono ritrovati per una giornata di test fisici e visite mediche di rito, prima di ricordare Silvio Berlusconi. Domani e domenica previsto ancora lavoro nel centro sportivo di Monzello, prima di partire per il ritiro di Pontedilegno-Tonale lunedì 10 luglio.