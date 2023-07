Monza al lavoro in ritiro: prima amichevole prima dell’Inter

Prosegue il lavoro in ritiro del Monza, avversario dell’Inter nella prima giornata del campionato di Serie A 23/24. I brianzoli presto scenderanno in campo per la prima amichevole estiva

SFIDA – Il Monza prosegue il suo lavoro nel ritiro di Pontedilegno. I brianzoli, che sfideranno l’Inter a San Siro nella prima giornata, scenderanno in campo questo week-end per la prima amichevole: “Quinto giorno di ritiro a Pontedilegno-Tonale per il Monza di Palladino, che si prepara alla prima amichevole, in programma sabato 15 luglio alle 17 contro la Nuova Camunia”.

Fonte: acmonza.com