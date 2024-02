Molina: «Lautaro Martinez può deciderla da solo. Inter? Un timore!»

L’argentino dell’Atletico Madrid, Nahuel Molina, ha parlato alla vigilia di Inter-Atletico Madrid. Il terzino ex Udinese si è espresso sul connazionale Lautaro Martinez e sulla forza dei nerazzurri.

VERSO L’INTER − Dopo Samuel Lino, Nahuel Molina ha parlato a Mundo Deportivo della sfida contro i nerazzurri: «La squadra è buona. Stiamo facendo bene, è una partita molto importante, fuori casa, contro una squadra che fa bene da tanto tempo, con grande entusiasmo e voglia. Siamo in un buon momento in tante competizioni, è un bel momento per affrontare questa partita di Champions League».

TIMORE − Molina teme una cosa soprattutto: «L’Inter è una grande squadra, è arrivata all’ultima finale di Champions League, penso che sia molto forte e sarà complicato. Principale timore? Il gruppo. Giocano molto bene come squadra, hanno ottimi giocatori in tutto il campo, sarà una partita molto bella e dobbiamo essere preparati».

LAUTARO MARTINEZ E SAN SIRO − Molina sull’amico e connazionale e sull’ambiente del Meazza: «No, non ancora, ma Lauti è in un ottimo momento. Sappiamo che dobbiamo marcarlo molto bene perché è un giocatore che può decidere da solo la partita. San Siro? Bello, soprattutto per noi che amiamo il calcio. E ancora di più in Champions League. Penso che l’importante prima sia fare la partita a Milano e poi penseremo al ritorno».