Milan, via alla missione Inter: Pioli ritrova il gruppo, numero ridotto

Il Milan si trova in testa alla classifica a punteggio pieno insieme all’Inter, prossima avversaria in campionato sabato 16 settembre alle ore 18.00. Pioli ha perso molti Nazionali ma oggi chi è rimasto ha dato inizio ai lavori in vista del derby. Di seguito le ultime di Sky Sport

RIPRESA – Il Milan di Stefano Pioli ha conquistato tre vittorie in altrettante partite in questo avvio di campionato, proprio come l’Inter di Simone Inzaghi. E subito dopo la sosta ci sarà il derby. Proprio in vista della stracittadina la squadra rossonera, priva di tantissimi Nazionali, ha ripreso gli allenamenti a Milanello. Pioli ha lavorato con soli nove giocatori, in attesa di ritrovare poi il gruppo al completo: la missione derby ha avuto ufficialmente inizio.