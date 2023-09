Padovan: «Milan rapisce e abbellisce, Inter vince. Su Lukaku dico…»

Inter e Milan si trovano in testa alla classifica a punteggio pieno e sabato 16 settembre sarà già tempo di derby. Intanto Padovan scalda gli animi dei tifosi consegnando lo scettro del miglior calcio giocato ai rossoneri, con un appunto preciso ai nuovi attaccanti nerazzurri. Di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

SOLO DIFESA – Tra Inter e Milan il derby non finisce mai e questo inizio di stagione lo conferma. Secondo Giancarlo Padovan, i rossoneri di Stefano Pioli giocano il miglior calcio mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno il solo merito di non prendere gol: «Il Milan gioca il miglior calcio, non me ne vogliano gli interisti. Dell’Inter dico che prende pochi gol ed è più solida. Se poi mi dite di sceglierne una, dico che l’Inter è la squadra che vince, il Milan è quella che entusiasma, abbellisce e ti rapisce. Ma l’Inter ha zero gol subiti e presumibilmente va lontano».

QUESTIONE DI CARRIERA – Incalzato dai radioascoltatori sul nuovo attacco dell’Inter per ora funzionante, Padovan reagisce stizzito: «Io dico che l’Inter ha giocato tre partite, non trenta. Quindi che oggi questi attaccanti vadano meglio degli altri non si può dire. E poi dei giocatori va considerata la carriera nella sua interezza e Thuram non ha quella continuità di marcature che ha Lukaku».

CAMBIO PROSPETTIVA – L’affondo poi sul caso Lukaku: «Io capisco gli interisti che prima idealizzavano Lukaku come il gigante buono, disposto a baciare la maglia e ridursi l’ingaggio e poi li ha traditi, prima per la Juventus, dove non è andato e poi per la Roma. Capisco questa rivincita morale ed etica sul giocatore, però se volete dire che non è valido io vi ricordo i gol che ha fatto con Conte e lo scudetto che ha fatto vincere principalmente lui. Date un Lukaku sano e pronto a Conte e lui tirerà fuori il meglio, il belga ha un peso tecnico e agonistico. Poi se vogliamo dire che sono meglio questi (gli attaccanti dell’Inter, ndr), io mi rimetto alla volontà popolare».