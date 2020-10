Milan, ripresa dei lavori in vista dell’Inter: giornata divisa in due parti – Sky

Stefano Pioli Milan

Il Milan è tornato ad allenarsi dopo tre giorni di stop, ancora senza Ibrahimovic e Duarte (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Peppe Di Stefano, intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, l’allenamento della ripresa in vista dell’Inter è stato impegnativo per i rossoneri. Di seguito quanto rivelato dal giornalista

RIPRESA – Il Milan ha iniziato i lavori in vista del derby con l’Inter, in programma sabato 17 ottobre alle ore 18.00. Peppe Di Stefano fa il punto in casa rossonera: «È stata una lunga giornata quella della ripresa dei lavori in vista del derby con l’Inter. La giornata è stata divisa in due parti: prima la parte dei tamponi con i giocatori che sono stati isolati nelle proprie camere per effettuare i test, quelli istantanei che danno esito immediato. L’esito è stato negativo per tutti, eccetto Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte. Quindi, a quel punto, è stato dato il via libera per ritrovarsi in sala pranzo e successivamente allenarsi. Lungo allenamento di ripresa dopo tre giorni di stop».