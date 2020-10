Gagliardini e Nainggolan col Coronavirus: la situazione della rosa Inter

Roberto Gagliardini Inter

Gagliardini e Nainggolan si sono aggiunti a Bastoni e Skriniar come positivi al Coronavirus nel gruppo squadra dell’Inter (vedi articolo). Adesso, come successo per i due precedenti casi, si attende l’esito del secondo tampone. Ecco le informazioni raccolte da Inter-News.it sulla situazione della rosa nerazzurra.

LA SITUAZIONE – Dopo Alessandro Bastoni e Milan Skriniar anche Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan hanno il Coronavirus: aumentano i problemi in casa Inter. A nove giorni dal derby contro il Milan continua l’attenzione massima sulle condizioni di salute del gruppo squadra, visto che i due casi di oggi sono fra i giocatori rimasti ad Appiano Gentile durante la sosta. Secondo quanto raccolto da Inter-News.it la società, seguendo le linee guida, attende l’esito del secondo tampone per i due “nuovi” positivi. La situazione sarà valutata giorno dopo giorno, anche con i giocatori in nazionale (ora scesi a quattordici) che sono sotto controllo costante: per il momento non c’è nessun richiamo dalle rispettive selezioni. Per Milan Skriniar si attende il responso del nuovo tampone dalla Slovacchia, col difensore che ha comunicato tramite Instagram di essere in isolamento (vedi articolo). Per Gagliardini e Nainggolan l’Inter attende, presumibilmente domani, l’esito del secondo test per accertare la positività al Coronavirus.