Inter-Milan a rischio rinvio? Ecco cosa dice la Lega Serie A

Paolo Dal Pino presidente Lega Serie A

L’Inter sabato 17 ottobre “ospita” il Milan nel derby valido per la quarta giornata di Serie A. Nonostante la positività al Coronavirus di quattro giocatori nerazzurri – vale a dire Bastoni, Skriniar, Nainggolan e Gagliardini (vedi articolo) -, la partita attualmente non è a rischio rinvio. Di seguito quanto stabilito dalla Lega Serie A

SITUAZIONE DERBY – Inter-Milan è la sfida in programma sabato 17 ottobre alle ore 18.00, valida per la quarta giornata di Serie A. Il Coronavirus sta complicando i piani dei due allenatori, Antonio Conte e Stefano Pioli, ma non quelli della Lega Serie A. Infatti, nonostante quanto successo per Juventus-Napoli, le disposizioni in vigore parlano chiaramente: “Qualora in un arco temporale di sette giorni consecutivi di calendario dieci o più calciatori del Club dovessero risultare positivi al virus, il Presidente della Lega Serie A disporrà il rinvio della prima gara utile che sarà riprogrammata”.

REGOLA – Dunque Inter-Milan potrà essere rinviata solo se nell’arco di una settimana il numero dei positivi di uno dei due club salisse a dieci. Attualmente al Milan ce ne sono due (vedi articolo) e all’Inter quattro, quindi per ora partita non a rischio rinvio. Qui tutte le regole stabilite dalla Lega Serie A in materia di Coronavirus.