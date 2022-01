Milan, preparazione in vista del derby contro l’Inter: ritorno in campo

Nonostante la pausa per le nazionali, in casa Inter e Milan la testa è già al derby in programma la prossima settimana. I rossoneri sono tornati in campo oggi dopo due giorni di riposo per iniziare a preparare il derby milanese.

ALLENAMENTO – È tornato oggi in campo il Milan dopo due giorni di riposo, per preparare la sfida contro l’Inter. Agli ordini di Stefano Pioli, i rossoneri hanno aperto con un risveglio muscolare per poi passare a esercizi tecnici con lavoro basato sul possesso palla. Infine una partitella ed esercizi aerobici. Doppia sessione di allenamento prevista nella giornata di domani, in avvicinamento del derby.