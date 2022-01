Birindelli: «Inter gruppo coeso. Danno un’impressione particolare»

Alessandro Birindelli, ex difensore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, dove ha commentato anche la situazione attuale dell’Inter.

GRUPPO COESO – Queste le parole di Alessandro Birindelli sull’Inter: «Hanno trovato equilibrio e convinzione, c’è autostima e un gruppo coeso, sanno cosa fare in campo e danno l’impressione di gestire al meglio le partite. Se si mettono in testa di prendere il risultato, lo fanno con forza e veemenza anche in dieci-quindici minuti».