Milan-Inter, senza Tonali Pioli cambia due ruoli in formazione

Milan-Inter si giocherà alle ore 21 per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Pioli avrà Tonali squalificato e per questo motivo la formazione vedrà probabilmente due ruoli cambiati.

IL CAMBIO – Ricordate l’ultimo derby fra Inter e Milan? La mossa di Stefano Pioli fu mettere Franck Kessié trequartista “a uomo” su Marcelo Brozovic, e peraltro nemmeno funzionò benissimo con l’ivoriano travolto nel primo tempo. Lì c’erano davanti alla difesa Ismael Bennacer e Sandro Tonali, ma questa situazione non potrà ripetersi oggi in Coppa Italia. Il centrocampista italiano è squalificato, eredità dei quarti di finale, mentre l’algerino torna dopo aver saltato la sfida con l’Udinese in Serie A. Kessié sarà quindi più o meno costretto ad “abbassarsi” nei due di centrocampo, ma questo non impedisce il cambio di ruolo multiplo. Da trequartista, più che Brahim Diaz, è favorito Rade Krunic e questo vorrebbe dire che i rossoneri vogliono ancora schermare Brozovic.

QUALCHE CAMBIO – Per Milan-Inter previste altre modifiche rispetto alla sfida di campionato con l’Udinese. Una che sta prendendo piede nelle ultime ore è il terzino destro, con Alessandro Florenzi che farebbe rifiatare Davide Calabria. Come esterno alto, invece, Alexis Saelemaekers appare favorito nei confronti di Junior Messias. Questo anche perché il belga è rimasto fuori venerdì sera dall’inizio, un minimo segnale da parte di Pioli. Da escludere invece che Ante Rebic possa prendere (dal 1′) il posto di Olivier Giroud (doppietta in tre minuti per l’1-2 del 5 febbraio) e Rafael Leao, pressoché intoccabili. In porta è scontato Mike Maignan, che nell’ultima stracittadina è stato di gran lunga il migliore in campo. La difesa sarà completata da Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori, con Theo Hernandez come terzino sinistro. Questa la probabile formazione di Pioli per Milan-Inter: Maignan; Florenzi, Tomori, A. Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Giroud.