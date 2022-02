Serafini: «Inter stanca negli attaccanti. Milan? Gli mancano due punti»

Luca Serafini, ospite negli studi di Sportitalia, ritiene l’Inter una squadra molto stanca soprattutto negli attaccanti. Poi, fa una considerazione sul Milan in campionato

INCASTRATI − Serafini sul momento delle due milanesi: «L’Inter è in un momento contingente, ha incassato la sconfitta nel derby in cui stava giocando meglio. Il Milan per delle scelte molto discutibili sta perdendo un po’. E’ obbligato a giocare bene per vincere. Con Spezia, Napoli e Udinese aveva raddrizzato le partite. I rossoneri dovrebbero avere almeno due punti in più. L’Inter è in un momento di stanchezza dei suoi attaccanti. Più preoccupante la fatica intestina del Milan. Juventus e Atalanta? Difficile il recupero, le prime tre dovrebbero svenire».