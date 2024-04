Milan-Inter, Pioli costretto a pescare dalla Primavera? La possibile mossa – TS

La squadra di Stefano Pioli arriva a Milan-Inter acciaccata, mentalmente e fisicamente: il mister parmigiano potrebbe dover fare una scelta particolare secondo TuttoSport.

DIFFICOLTÀ – L’aria in casa Milan diventa ogni giorno sempre più pesante. Dopo aver visto sfumare anche l’ultima possibilità di ottenere un trofeo, con l’eliminazione dall’Europa League di giovedì scorso a Roma, adesso la squadra di Stefano Pioli rischia di vedersi beffare per la sesta volta consecutiva dall’Inter. Per dare conforto e un po’ di carica ai rossoneri, a due giorni da Milan-Inter, ieri mattina hanno presenziato all’allenamento i vertici del club, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic.

La probabile formazione di Pioli per Milan-Inter

SCELTE E DUBBI – Intanto Stefano Pioli prepara le mosse, da opporre a quelle di Simone Inzaghi, non senza qualche difficoltà, pero. Reijnders dovrebbe essere rilanciato dal primo minuto, mentre per il compagno che lo affiancherà c’è ancora il punto interrogativo fra Bennacer, Adli o Musah. I problemi sono nel pacchetto arretrato, considerando le assenze: Thiaw squalificato, Kalulu ancora fermo dall’infortunio e Kjaer non al massimo della forma. I quattro titolari in difesa dovrebbero, dunque, essere Calabria, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez. Le alternative per Pioli scarseggiano, tanto di pensare a una mossa azzardata: richiamare Jan-Carlo Simic da Nyon dalla Primavera. Il calciatore di Abate, però, è impegnato con la finale di Youth League e difficilmente verrà aggregato alla Prima Squadra. In avanti il dubbio è tra Pulisic e Chukwueze, mentre le certezze sono Loftus-Cheek, Leao e Giroud.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Fonte: TuttoSport – A. Scu.