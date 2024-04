Le probabili formazioni di Milan-Inter in Serie A caratterizzeranno la vigilia e le ultimissime ore che precederanno l’ultimo Derby di Milano stagionale a San Siro. Tralasciando per un attimo la situazione in casa Milan, ecco le ultime novità nerazzurre in attesa delle parole di Inzaghi

APPIANO GENTILE (CO) – Domenica di finto riposo in casa Inter, dove l’unico pensiero ha tinte tricolori con sfumature rossonere. Le sfumature sono date dall’ostacolo Milan, che è pronto a “rovinare” la potenziale festa Scudetto a San Siro. Il Monday Night di Serie A stavolta prevede il Derby di Milano, ultima disperata chiamata rossonera per provare a posticipare l’assegnazione del ventesimo titolo nazionale all’Inter. Uno storico Milan-Inter da seconda stella, sì. La vigilia è domenicale, ormai un’abitudine per gli interisti nel mese di aprile, ma la novità è dettata dalla presenza di Simone Inzaghi in sala stampa. La conferenza di Inzaghi alla vigilia darà qualche spunto in più per scoprire le probabili formazioni di Milan-Inter dal punto di vista nerazzurro?

Probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi per Milan-Inter

PROBABILE FORMAZIONE – In realtà i dubbi del tecnico nerazzurro sono pari a zero. O meglio, le certezze sono sempre dieci su undici. E l’unico ballottaggio è legato a tanti fattori. Il ruolo di quinto destro è destinato all’ex rossonero Matteo Darmian ma le caratteristiche del Milan sulla fascia sinistra tengono ancora in gioco Denzel Dumfries, potenziale uomo in più nel Derby di Milano. Dumfries cercherà di convincere Inzaghi nelle ore che precedono la partita, altrimenti partirà dal 1′ il solito Darmian. Infine, l’assenza di Juan Cuadrado “rovina” la lista dei convocati di Inzaghi per Milan-Inter. Per quanto riguarda le probabili formazioni di Milan-Inter in Serie A, ecco le scelte di Inzaghi alla vigilia, in attesa degli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.