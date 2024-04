De Rossi, niente Inter: «Ecco chi è la più entusiasmante del campionato»

In conferenza stampa, Daniele De Rossi offre come sempre ottimi spunti di cui parlare. In vista della sfida che attende la Roma contro il Bologna, il tecnico giallorosso si sofferma sulla squadra secondo lui più affascinante del campionato. Che non è però l’Inter.

CONFERENZA STAMPA – Daniele De Rossi parla in conferenza stampa alla vigilia della prossima gara di campionato che attende la sua Roma. Una sfida importante contro il Bologna per quanto riguarda la corsa alla UEFA Champions League, che i giallorossi disputano dopo aver centrato la semifinale di UEFA Europa League eliminando il Milan con due vittorie: 0-1 a San Siro e 2-1 (in 10 contro 11) all’Olimpico. Inevitabile una domanda sul livello, naturalmente, del campionato disputato dai rossoblu guidati da Thiago Motta.

De Rossi, l’opinione sulla squadra più bella del campionato (che non è l’Inter)

AFFASCINANTI – De Rossi è parecchio chiaro nella sua risposta, sincera come sempre: «Il Bologna è una squadra affascinante, la più entusiasmante del campionato. Anche Milan e Inter giocano bene, ma anche la Fiorentina. Queste però sono squadre costruite per fare quel tipo di classifica. I rossoblu invece stanno facendo un capolavoro». Insomma, elogi da parte del tecnico della Roma nei confronti anche dei nerazzurri, da cui però, vista la rosa, si aspetta un campionato di questo tipo.

ALTA CLASSIFICA – Inter che, giova ricordare, è l’unica squadra ad aver battuto la Roma di Daniele De Rossi. Soprattutto all’Olimpico, con un 2-4 in rimonta che è ancora ben stampato nella mente di tutti i tifosi. Ma non solo: i nerazzurri sono anche tra i pochissimi a essere riusciti ad avere la meglio proprio sul Bologna di Thiago Motta, con il gol di Yann Bisseck che ha deciso per 0-1 la gara dello stadio Dall’Ara. Insomma, Roma-Bologna è una sfida di alta classifica dal sapore di Champions League. Due squadre che stanno disputando un grande campionato, che condividono però i tonfi contro l’Inter.