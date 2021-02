Milan-Inter, i rossoneri tornano subito in campo: lavoro ad alta intensità

Stefano Pioli Milan

Milan-Inter si giocherà domenica alle ore 15.00, sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dal pari di Europa League con la Stella Rossa, si buttano a capofitto sul derby. Di seguito il report dell’allenamento odierno

PREPARAZIONE – Mancano due giorni a Milan-Inter e Stefano Pioli non ha tempo da perdere dopo l’impegno in Europa League con la Stella Rossa. I rossoneri si sono ritrovati subito a Milanello dove chi ha giocato ieri ha svolto lavoro defaticante in palestra mentre il resto del gruppo ha svolto lavoro sul campo dopo aver effettuato la fase di attivazione muscolare. Il gruppo ha proseguito la fase di riscaldamento con un serie di sfide a calcio-tennis seguita da lavoro sul possesso, lavoro tecnico con una serie di esercitazioni eseguite alla massima intensità possibile e per finire una partitella su campo ridotto.