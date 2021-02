Milan-Inter, Pioli con Tonali titolare? Rebic in vantaggio su Leao – Sky

Condividi questo articolo

Photo 208519957

Mancano due giorni a Milan-Inter, super sfida della ventitreesima giornata di Serie A. Pioli potrebbe dover fare a meno di Bennacer, uscito male dalla sfida con la Stella Rossa (vedi articolo) mentre sulla trequarti avanza Rebic. Di seguito le ultime di Peppe Di Stefano, intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24”

SCELTE – Milan-Inter è la sfida che si giocherà domenica alle ore 15.00. Stefano Pioli, dopo il pari con la Stella Rossa, fa il punto sui suoi uomini. Peppe Di Stefano annuncia la possibile presenza di Ante Rebic dal 1′: «L’impressione è che Pioli se la giocherà con i suoi fedelissimi. Quindi Donnarumma in porta; in difesa Calabria, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; in mezzo Kessié e Tonali vista la probabile assenza di Bennacer; sulla trequarti Saelemaekers più di Castillejo, Calhanoglu e Rebic, in vantaggio su Leao; davanti Ibrahimovic».