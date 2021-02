Serie A, no anticipo per Sanremo: gli orari...

Serie A, no anticipo per Sanremo: gli orari della 25ª giornata (Parma-Inter)

(Foto pallone Nike Flight Hi-Vis da LegaSerieA.it)

La Serie A non anticipa causa Sanremo. Nonostante nelle ultime settimane si sia parlato di mettere le partite della venticinquesima giornata al pomeriggio, per non andare in contemporanea con il Festival (al quale parteciperà Ibrahimovic), quasi tutte le partite saranno di sera. Chiuderà il programma Parma-Inter.

SERIE A – CALENDARIO 25ª GIORNATA

Lazio-Torino martedì 2 marzo ore 18.30 – diretta TV Sky Sport

Juventus-Spezia martedì 2 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Sassuolo-Napoli mercoledì 3 marzo ore 18.30 – diretta TV DAZN

Atalanta-Crotone mercoledì 3 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Benevento-Verona mercoledì 3 marzo ore 20.45 – diretta TV DAZN

Cagliari-Bologna mercoledì 3 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Fiorentina-Roma mercoledì 3 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Genoa-Sampdoria mercoledì 3 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport

Milan-Udinese mercoledì 3 marzo ore 20.45 – diretta TV DAZN

Parma-Inter giovedì 4 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport