Milan, altri guai dopo Giroud? Due big non si allenano in Nazionale!

Apprensione in casa Milan per le condizioni di altri due giocatori dopo l’infortunio di Olivier Giroud, tornato subito a Milano per ulteriori controlli con lo staff medico rossonero. Stefano Pioli in apprensione prima del derby.

ALTRI DUE STOP – Dopo il problema fisico di Olivier Giroud rimediato in Nazionale, secondo quanto riportato in questi minuti da RMC Sport, potrebbero esserci altri due “stop” per Stefano Pioli in vista del derby con l’Inter. I giocatori in questione sono Mike Maignan e Theo Hernandez che nella giornata di oggi non hanno svolto l’allenamento con la propria nazionale. Non si conoscono ancora i motivi della loro assenza e Stefano Pioli spera che il motivo non sia di natura fisica. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Fonte: RMC Sport