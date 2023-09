Inzaghi alla ricerca del suo dodicesimo uomo: i 5 candidati dell’Inter

Inzaghi può dirsi soddisfatto della nuova rosa dell’Inter, soprattutto perché adesso ha a disposizione più profili su cui fare affidamento a ogni evenienza. Il disegno iniziale resta immutato ma ora bisogna allargare la formazione titolare. Almeno fino al dodicesimo uomo…

NUOVO UNDICI – La formazione copia-incolla dell’Inter nelle prime tre giornate di campionato non è casuale. Non è una scelta obbligata quella di Simone Inzaghi bensì una convinzione ben precisa. Una convinzione che va oltre il motto “squadra che vince non si cambia”. Inzaghi va da sempre alla ricerca di continuità e, quando la trova, difficilmente modifica gli equilibri. L’Inter vincente vista contro Monza, Cagliari e Fiorentina non è la formazione-tipo ma poco ci manca. In Serie A si vedrà spesso e volentieri questo undici, probabilmente anche nel Derby di Milano in programma subito dopo la sosta internazionale. Mentre in Champions League, in casa della Real Sociedad, quasi sicuramente esordirà l’undici disegnato da Inzaghi in estate, con Benjamin Pavard terzo destro in difesa. A scalare in panchina sarà Matteo Darmian, jolly prezioso per più ruoli. Chi altro rischia di perdere il posto da titolare? L’unico vero ballottaggio riguarda il perno centrale della difesa. Ruolo in cui Stefan de Vrij sta dando il meglio di sé in questo avvio di stagione ma Francesco Acerbi, recuperato dall’infortunio, è pronto a ripristinare le gerarchie di inizio 2023. Anche se non è scontato. Paradossale, comunque, cambiare addirittura due terzi di difesa considerando che l’Inter attuale fa registrare lo zero assoluto alla voce “gol subiti” in stagione… In ogni caso, la formazione-tipo dell’Inter di Inzaghi dovrebbe essere la seguente.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez ©, 9 M. Thuram.

Il primo “cambio” di Inzaghi (a priori)

DODICESIMO UOMO – Ogni formazione che si rispetti prevede un jolly. Il cosiddetto “dodicesimo” che completa l’undici iniziale. Ovvero, il titolare che si siede in panchina non per demeriti ma per strategia. E che è automaticamente titolare alla prima rotazione utile. Il grande escluso quando non ci sono emergenze dettate da infortuni o squalifiche, in pratica. Ma chi può essere il dodicesimo uomo della nuova Inter di Inzaghi in questa stagione? I candidati sono tanti ma non possono essere quelli utilizzati per le staffette previste a prescindere dallo sviluppo della partita. Ad esempio, i due quinti di centrocampo che si siedono in panchina non hanno le caratteristiche da dodicesimo. Il profilo in questione è quello che riesce a prendere il posto di un compagno di squadra dando anche più varianti tattiche al proprio allenatore. Prendendo l’esempio del già citato Darmian, Inzaghi potrebbe inserirlo – in base alle necessità – al posto di uno tra Pavard (terzo destro), Acerbi (spostando un braccetto in mezzo), Alessandro Bastoni (terzo sinistro), Denzel Dumfries (quinto destro o terzo destro alzando Pavard a centrocampo) e Federico Dimarco (quinto sinistro). Un jolly che vale per cinque. Anche fuori dalla formazione-tipo, Darmian vale come titolare ma non è l’unico potenziale dodicesimo dell’Inter di Inzaghi.

Tutti i potenziali jolly della nuova Inter

ALTRI CANDIDATI – Darmian è sinonimo di garanzia ma non basta. Anche perché si tratta di un dodicesimo “difensivo” e l’Inter di Inzaghi, che vuole essere sempre più dominante e offensiva, potrebbe cambiare spartito in questa stagione. Anziché difendere l’1-0, cercare il 2-0. Per questo bisogna considerare soprattutto i profili offensivi. Un altro serio candidato al ruolo di dodicesimo uomo è Davide Frattesi, che fa da backup di Nicolò Barella (mezzala destra) ma può rimpiazzare anche Henrikh Mkhitaryan, facendo scalare proprio Barella sul centro-sinistra. Può essere considerato il primo vero cambio nella testa di Inzaghi? L’investimento estivo fatto in sede di calciomercato va in questa direzione. Da considerare anche l’ultimo arrivato Davy Klaassen ma soprattutto Stefano Sensi e Alexis Sanchez, che – se in salute – valgono alla stregua dei titolari. Sembra assurdo ma Sensi ha le caratteristiche ideali per essere il miglior dodicesimo di Inzaghi in questa Inter. Un titolare centellinato ma pur sempre titolare, anche se l’esclusione dalla lista UEFA lo penalizza. Scongiurato qualsiasi tipo di problema, lo stesso vale per Sanchez, che è l’unico attaccante a disposizione di Inzaghi in grado di fare non solo coppia con tutti gli altri ma anche da rifinitore in un ipotetico tridente. E questo tipo di duttilità è una caratteristica tipica del dodicesimo uomo, che va oltre i cambi ciclici a partita in corso. Tempo di riflessioni più che di rotazioni: Inzaghi a breve potrà lanciare il suo undici-tipo senza problemi di nessun tipo. E a quel punto si capirà presto chi, tra i vari candidati, è il dodicesimo uomo della sua nuova Inter.